Парламент Карелии инициировал сохранение выходных для доноров при смене работы

Законопроект поддержали на заседании комитета и направили на экспертизу в Совет законодателей

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии инициировали сохранение выходных дней для доноров крови при смене места работы. Соответствующий проект федерального закона, который поддержали на парламентском комитете по здравоохранению и социальной политике, направили на экспертизу в Совет законодателей, сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович.

По закону после сдачи крови донору гарантирован оплачиваемый выходной. Его можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску или использовать в другое время в течение года после дня сдачи крови. При переходе на другую работу донорские дни не сохраняются.

"Инициативу в защиту доноров крови направили сегодня от парламента Карелии в Совет законодателей РФ. <...> Мы предлагаем внести изменения в статью 186 Трудового кодекса Российской Федерации и закрепить в ней норму о том, что гарантии и компенсации донорам предоставляются при их поступлении на новое место работы", - написал Шандалович на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Парламентарии выразили надежду, что инициатива будет поддержана на федеральном уровне.