В украинском телемарафоне показали карту России с Крымом

В прямом эфире вышел сюжет о морозах в РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинский телемарафон показал сюжет, в котором была продемонстрирована карта с Крымом в составе России.

В прямом эфире вышел сюжет о морозах в РФ - на экран была выведена карта, где четко видны очертания полуострова в государственных границах России.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.