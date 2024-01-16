Путин заявил о необходимости помнить о прошлом и беречь историю для движения вперед

В разговоре с мэром Великого Новгорода Александром Розбаумом президент отметил роль города в становлении единого централизованного государства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ подчеркнул, что важно помнить о прошлом и беречь историю, это фундамент движения вперед.

"Конечно, мы должны помнить о прошлом, беречь его, историю беречь. Это наш фундамент для движения вперед, для строительства на этом фундаменте прочного здания российской государственности. Идти вперед, в том числе, и решать задачи сегодняшнего и завтрашнего дня, и, не в последнюю очередь, в сфере социальной - здравоохранения, образования", - сказал он.

В разговоре с мэром Великого Новгорода Александром Розбаумом Путин особенно отметил роль города в становлении единого централизованного государства. Президент напомнил, что вече было формой правления не только в Великом Новгороде, но и во многих других городах средневековой Руси. "Так что такая традиция принимать важнейшие решения демократическим способом была одной из базовых на территории Древней Руси", - подчеркнул глава государства.

Мэр Великого Новгорода напомнил, что 20 января город отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Путин согласился, что это большое событие, так как оно способствовало полному снятию блокады Ленинграда. Президент напомнил, что Великий Новгород был оккупирован с августа 1941 года до января 1944 года. Он подчеркнул, что противник два с половиной года "держался" за эти места, и на это были причины.

Глава государства отдельно отметил героизм Красной Армии и народа, благодаря которым враг был "изгнан".