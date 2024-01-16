Эксперт Минздрава предостерег от крещенских купаний тех, кто не занимается моржеванием

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Сергей Бойцов отметил, что неподготовленный человек может простудиться, спровоцировать обострение хронических инфекций и аритмию

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Окунаться в прорубь на Крещение не стоит тем, кто не занимается моржеванием, поскольку неподготовленный человек может простудиться, спровоцировать обострение хронических инфекций и аритмию. Об этом сообщил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

"Если вы - "морж", если для вас это обычное дело, то никаких вопросов нет. А если вы делаете это раз в году, то, во-первых, вы рискуете простудиться, во-вторых, если у вас есть какие-то хронические инфекции, чаще всего это - мочеполовая инфекция, то это очень высокая вероятность получить обострение. А если мы говорим о сердечно-сосудистой проблеме, то если вы уже находитесь в том возрасте, когда есть вероятность наличия нарушения ритма - даже не в постоянной форме, а в так называемой <...> периодической, то это, скажем так, очень высокая вероятность, что вы его спровоцируете", - сказал он во время прямого эфира с выставки-форума "Россия".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.