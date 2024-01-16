Путин: выставку "Россия" на ВДНХ могут продлить "хотя бы на летний период"

Президент указал, что власти подумают, как можно транслировать опыт проведения выставки "на страну, на регионы"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Работа выставки-форума "Россия" на ВДНХ может быть продлена и после 12 апреля - на летний период, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Жалко, конечно, что она закончится. Я пока еще никому не говорил, честно могу сказать, но я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период. Большое количество людей приезжает в Москву, миллионы людей с удовольствием придут", - сказал глава государства в ходе общения с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Он также добавил, что власти РФ подумают, как можно "транслировать [опыт проведения выставки] на страну, на регионы". "Это удачный эксперимент, нам хотелось показать, что сделано за последние десятилетия, пару десятилетий. Как шла страна, какие задачи решала, что получилось, что удалось, может быть, где-то что-то не получилось, но в целом наша с вами общая работа привела к таким результатам, о части которых можно рассказать и показать [их] на этой выставке", - отметил Путин.

Он напомнил, что выставку уже посетили свыше 4 млн человек. "Она удалась", - подчеркнул президент.

Глава Тюмени Руслан Кухарук предложил рассмотреть возможность создания в административных центрах субъектов РФ специальных площадок - выставочных пространств или педагогических центров, которые могли бы представить "всю ту палитру, все изменения, лучшие проекты, которые есть в нашей стране". "[Туда] же можно было бы перенести пространство выставочное, павильоны и стенды регионов с <...> ВДНХ, когда будет выставка завершена. <...> Можно было бы раскрыть полностью все муниципалитеты региона - к сожалению, не все могли представить в рамках непосредственно выставки "Россия", - поделился он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.