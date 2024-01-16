В штабах единороссов будут оказывать психологическую помощь ветеранам СВО и их семьям

Старт проекту секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак дал в Рязани вместе с губернатором области, секретарем реготделения партии Павлом Малковым

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ветераны спецоперации и члены их семей смогут получить психологическую помощь в штабах общественной поддержки "Единой России". Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Старт проекту Турчак дал в Рязани вместе с губернатором области, секретарем реготделения партии Павлом Малковым.

"Единая Россия" запускает на базе штабов общественной поддержки проект по оказанию психологической помощи ветеранам СВО и членам их семей. Никакая реабилитация для тех, кто прошел боевые действия, не будет эффективной без психологической поддержки. Это важная составляющая", - заявил Турчак.

Как рассказал секретарь генсовета единороссов, в штабах профессиональные специалисты будут организовывать психологические группы, очные и онлайн, для тех, кто был в зоне боевых действий. "Отдельное направление - работа с женами, матерями и близкими родственниками бойцов. Постараемся помочь как можно большему числу людей", - сообщил он.

Проект представили на встрече с волонтерами "Единой России", которые помогали людям в госпиталях Донбасса. "Рязанская область активно участвует в нашей гуманитарной миссии, отправила более тысячи тонн помощи в зону СВО", - отметил Турчак.