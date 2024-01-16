В ГД внесли законопроект о расширении списка преступлений, за которые лишат гражданства

Предлагается включить совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации, указано в пояснительной записке к законопроекту

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла в палату парламента законопроект о расширении перечня преступлений, совершение которых будет основанием для прекращения гражданства РФ. Речь идет о гражданстве, которое приобретено в результате признания гражданином РФ на основании федерального конституционного закона, международного договора РФ или приема в гражданство. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект подготовили депутаты Госдумы Александр Бородай ("Единая Россия"), Михаил Матвеев (КПРФ), Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду"), Алексей Журавлев (ЛДПР) и Михаил Шеремет ("Единая Россия").

Изменения предусмотрены в ч.1 ст. 24 закона "О гражданстве Российской Федерации", содержащую перечень преступлений, за совершение которых предусмотрено прекращение гражданства.

"Наряду с содержащимися в статье составами небольшой и средней тяжести, предлагается включить совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве основания для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.