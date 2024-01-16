Гендиректор ТАСС вручил награду призеру премии "Служение"

Получать награду на сцену вышла начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области Нина Пастушенко

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов принял участие в торжественной церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение", он вручил награду представителю проекта "Стахановский берег", который занял третье место в номинации "Инициатива каждого - общий успех". Получать награду на сцену вышла начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области Нина Пастушенко.

"Сегодня мы награждаем вас, без преувеличения великих людей, потому что вы находитесь, можно сказать, в поле, за ленточкой, в мирном понимании этого устоявшегося выражения. Это у вас там линия боевого соприкосновения с проблемами людей, с их чаяниями и надеждами", - отметил Кондрашов, вручая награду.

Он подчеркнул, что от того, насколько люди будут вовлечены в решение общих проблем, зависит "созидание в большом смысле этого слова". "И то, что люди будут думать о нашей любимой Родине и о власти", - добавил Кондрашов.

Проект "Стахановский берег" был запущен в 2021 году для благоустройства береговой линии Стахановского озера в центре города Электрогорска Московской области. К работе активистов в ходе реализации проекта подключились городские сообщества, спортивная общественность, лидеры общественного мнения и экологи. Всего в работе над концепцией проекта приняли участие практически 50% жителей города. В результате на берегу озера появилась современная рекреационная зона площадью более 4 га, на территории которой расположены в том числе пляж со всеми удобствами, оборудованные дорожки и пирс, спортивная и детская площадки, места для спокойного отдыха.

Всероссийская муниципальная премия "Служение" в 2024 году присуждается впервые. Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Награда присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.