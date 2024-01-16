Путин заявил, что все больше уехавших россиян мечтают вернуться на родину

Президент отметил, что людям с традиционными ценностями трудно жить и растить детей в некоторых странах Запада

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Все больше граждан России, которые когда-то уехали из страны по разным соображениям, мечтают вернуться обратно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

"Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше [есть] желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной", - констатировал он.

Из-за этого многие из тех, кто "когда-то уехал по разным соображениям", возвращаются или думают вернуться, отметил Путин. "Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями", - добавил он. Президент заверил, что РФ сделает все, чтобы эти ценности сохранить.