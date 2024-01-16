Путин заявил, что депортация россиян из Латвии затрагивает безопасность России

Телеканал LTV ранее сообщил, что власти Латвии разослали повторные письма с угрозой депортации из страны 985 россиянам

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Происходящее в странах Прибалтики, в том числе депортация россиян из Латвии, затрагивает безопасность России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

"То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон, это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны", - сказал он.

Ранее телеканал LTV со ссылкой на представителя Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майру Розе сообщил, что власти Латвии разослали повторные письма с угрозой депортации из страны 985 россиянам, которые не выполнили требование для получения вида на жительство в республике. Изначально подобные уведомления получили 1 167 граждан РФ.

Депортация граждан РФ из Латвии

12 января стало известно, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова. Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение по этому поводу. В диппредставительстве добавили, что, согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальности безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение". Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип неразделения семьи, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.

В сентябре 2022 года Сейм (однопалатный парламент) Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязывали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.

14 сентября латвийский парламент утвердил в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, продлевающие на два года срок сдачи экзамена по государственному языку для получения права на постоянное проживание в республике. Теперь проживающие в Латвии граждане РФ смогут получить временный ВНЖ сроком на два года, за этот срок им необходимо будет сдать экзамен по государственному языку. Заявку на получение ВНЖ необходимо было направить до 31 декабря 2023 года. Отсрочка затронет лишь записавшихся на сдачу экзамена до начала сентября 2023 года, не прошедшим тестирование дадут возможность пересдачи. От сдачи экзамена освободят лишь лиц старше 75 лет.