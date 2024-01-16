Глава Бобровского района Воронежской области пригласил Путина посетить регион

На встрече с главой государства Анатолий Балбеков также рассказал, что в районе развивается промышленное выращивание клубники, производится более 60 видов сыра, в том числе с голубой плесенью

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолий Балбеков рассказал президенту РФ Владимиру Путину о развитии сельского хозяйства в муниципалитете, а также пригласил главу государства посетить регион. С приглашением Балбеков обратился к Путину в ходе встречи президента с главами муниципальных образований регионов.

"Владимир Владимирович, пользуясь случаем и возможностью, хотелось бы вас пригласить, вы в Воронеже уже давно не были. Потому что рассказывать можно, а мы бы хотели показать, что у нас действительно [есть]", - сказал Балбеков.

Путин отметил, что Воронежская область развивается уверенно, хорошими темпами. Президент поблагодарил работников агропромышленного комплекса за стабильную работу. "Сельское хозяйство демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность по основным видам продуктов", - сказал Путин.

На встрече с президентом Балбеков рассказал, что в Бобровском районе развивается промышленное выращивание клубники, производится более 60 видов сыра, в том числе с голубой плесенью. Благодаря программе комплексного развития села в муниципалитете удалось отремонтировать дороги, медицинские работники и учителя получили жилье в районе.