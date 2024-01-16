В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий статус волонтера в зоне СВО

В документе закрепляется, что такие волонтеры могут получить компенсацию в случае причинения вреда их жизни и здоровью

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение палаты законопроект о закреплении в законодательстве статуса волонтера в зоне военных операций.

Изменения предлагается внести в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". В документе фиксируется, что целью волонтерской деятельности может быть оказание помощи лицам, находящимся в зонах вооруженных и военных конфликтов, проведения контртеррористических и специальной военной операций. Также закрепляется, что такие волонтеры могут получить компенсацию в случае причинения вреда их жизни и здоровью.

"Уже сейчас волонтерам СВО предоставляются компенсации, связанные с возможной смертью или получением увечья в связи с реализацией своей деятельности на соответствующих территориях, однако в данном законе они также не отражены", - отмечают авторы в пояснительной записке к законопроекту.

Как следует из финансово-экономического обоснования, принятие федерального закона не требует выделения дополнительных бюджетных средств, так как предоставление компенсации волонтерам регламентируется соответствующими указом президента и постановлением правительства РФ. Согласно постановлению, волонтеры могут получить 25 тыс. рублей в случае легкого вреда здоровью, 60 тыс. рублей - вреда средней тяжести и 80 тыс. рублей - за получение тяжкого вреда. Добровольцам-инвалидам III группы будет выплачено 150 тыс. рублей, II группы - 300 тыс. рублей, I группы - 500 тыс. рублей. Супруги, родители и дети погибшего в зоне военного конфликта волонтера могут получить 2 млн рублей.