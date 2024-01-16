Путин назвал традиционные ценности фундаментом российской государственности

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Традиционные ценности остаются нравственным фундаментом российской государственности, и власти намерены продолжать их укреплять, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

"2024 год неслучайно объявлен Годом семьи. Это такое общегосударственное мероприятие, направленное на укрепление наших традиционных ценностей, на которых, как на фундаменте, мы пытаемся строить и строим здание всей российской государственности", - отметил он.

По словам Путина, это нужно не только для решения демографических проблем, хотя и укрепление семьи, увеличение народонаселения, сохранение российского народа - это важнейшее направление. "Но это само по себе имеет значение. Именно как нравственный фундамент государственности", - подчеркнул он.