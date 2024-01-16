Путин прокомментировал обращение к прямой линии с отказом голосовать за него на выборах

Президент поблагодарил граждан за критику, отметив, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за критику, отметив, что нерешенных вопросов в стране еще много и над ними нужно работать. Так глава государства прокомментировал одно из обращений к прямой линии с отказом голосовать за него на предстоящих выборах.

"Вы знаете, на что обратил внимание, я старался смотреть на экраны, слева, справа. И хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. А оно было таким - небольшое, но в заключении было написано: "Не буду за вас голосовать". Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе - нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных", - сказал Путин.

В связи с этим он подчеркнул: "Нам очень многое нужно сделать, и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. Нужно воспринимать это как руководство к действию, нужно быть благодарным людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили".