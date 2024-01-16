В Псковской области выдадут молодым семьям гранты на открытие бизнеса

Кроме того, в числе новых дополнительных мер поддержки семей - помощь со стороны властей в покупке учебников для находящихся на домашнем обучении детей

ПСКОВ, 16 января. /ТАСС/. Власти Псковской области разработали новый комплекс мер поддержки молодых семей, в их числе гранты на реализацию проектов в сфере семейного бизнеса, на погашение ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора Михаила Ведерникова с представителями фракций в Псковском областном собрании депутатов.

Для Псковской области тема укрепления демографии имеет важное значение. По данным регионального комитета по социальной защите, в настоящее время здесь отмечается спад рождаемости. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

"Новая мера поддержки будет направлена на поддержку молодых семей в возрасте до 35 лет: [они смогут получить] гранты на проекты в области культуры, спорта, образования, на развитие семейного бизнеса. Всего определят 10 победителей: три получат гранты по одному миллиону рублей, еще семь - по 300 тыс. рублей. Выплату на погашение ипотеки в 300 тыс. рублей, по предложению губернатора, предлагается выплачивать не только за рождение первого, но и за рождение второго ребенка. Это поможет снизить финансовую нагрузку на семью в самом непростом вопросе - приобретении жилья", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в числе новых дополнительных мер поддержки семей - помощь со стороны властей в покупке учебников для находящихся на домашнем обучении детей. "На реализацию озвученных мер поддержки потребуются дополнительные финансовые средства - почти 126 млн рублей плюсом. Уверен, что депутаты такое решение поддержат. Мы готовы региональный пакет развивать и дальше", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

По данным пресс-службы, ранее в Псковской области был принят ряд решений для поддержки молодых семей. В их числе: поддержка женщин при рождении первого ребенка в возрасте до 25 лет, выплата на погашение жилищного кредита при рождении первого ребенка, конкурсы "Лучшая городская и сельская семья". Общий объем финансирования на 2024 год составляет 760 млн рублей.

"Михаил Ведерников предложил увеличить количество победителей конкурса "Лучшая городская и сельская семья" до 10 человек - все они получат по 2,5 млн рублей на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки. Изменятся и правила - участие смогут принять семьи, где три и более детей", - говорится в сообщении.