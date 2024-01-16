"Геоскан" весной 2024 года откроет в Петербурге центр обучения операторов дронов

В нем планируется обучать более 1000 специалистов ежегодно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем (БАС) "Геоскан" откроет весной 2024 года в Петербурге центр по обучению операторов дронов. Всего до конца года в России планируется открыть пять таких учебных центров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Учебный центр "Геоскана" начнет работать в Санкт-Петербурге этой весной. Всего до конца года компания планирует открыть в сетевой форме до пяти таких площадок в разных федеральных округах страны", - сообщили в пресс-службе.

Планируется обучать более 1000 специалистов ежегодно. Предполагается, что в петербургском центре смогут одновременно обучаться не менее 16 человек. Общая продолжительность курса составляет 144 часа. По итогам успешного обучения присваивается квалификация "Специалист по эксплуатации БАС, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой 30 кг и менее", выдается свидетельство.

"В соответствии с нацпроектом "Беспилотные авиационные системы" в РФ до 2030 года необходимо обучить более 1 млн профильных специалистов, в том числе и в части эксплуатации БАС. Мы видим в этом важную задачу для себя. Наши корпоративные учебные центры станут площадками для качественной подготовки специалистов, способных обеспечить высокую безопасность авиационных работ, эффективного обмена профессиональными знаниями и опытом, профориентационной работы с молодежью, развития партнерства с образовательными организациями", - отметил руководитель отдела образования в Москве ГК "Геоскан" Никита Попов.

"Геоскан" - компания, основанная в 2011 году в Петербурге. Это один из лидеров отрасли разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БЛА) самолетного и коптерного типов гражданского назначения, а также создания ПО для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации. Продукция применяется в кадастровой деятельности, сельском хозяйстве, электро- и теплоэнергетике, градостроительстве и промышленности. "Геоскан" предоставляет комплексные высокотехнологичные услуги в сфере аэрофотосъемки и лазерного сканирования, воздушной магнитометрической и гамма-спектрометрической съемки. Основная производственная площадка находится в Санкт-Петербурге. Компания поставила ряд мировых рекордов, в том числе в рамках шоу дронов, проводимого в России и за рубежом.