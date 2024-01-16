Путин отметил высокие темпы развития Сахалина

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин рассказал, что регион планирует строительство инженерной школы и водородного полигона, что позволит привлечь людей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России отметил хороший темп развития Сахалина и рост уровня дохода населения.

"Сахалин, действительно, развивается очень хорошим темпом. Уровень дохода населения подрастает заметно", - сказал президент.

Путин поинтересовался у мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, улучшается ли демография региона, и предположил, что наблюдается приток населения. Надсадин рассказал, что регион планирует строительство инженерной школы и водородного полигона, что также позволит привлечь людей.

"Конечно, мы понимаем, что результат развития экономики <...> - все-таки создать условия для людей. Даже для того же бизнеса это очень важно, это в значительной степени результат вашей работы", - подчеркнул Путин и поздравил Надсадина с результатами проделанной работы.