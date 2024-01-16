Пивоварову грозит штраф в 50 тыс. рублей за нарушение правил иноагента

Дату заседания по этому делу еще не назначили

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Основателю проекта "Редакция" Алексею Пивоварову (признан в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тыс. рублей за отказ разместить на своих ресурсах в интернете маркировку иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, куда поступил соответствующий материал.

"В суд поступил протокол, составленный в отношении Пивоварова А. В. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием сети "Интернет" без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом)", - сказали в суде.

Дата заседания по этому делу еще не назначена. Если журналиста признают виновным, ему грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Пивоваров был признан иноагентом летом 2022 года. Причиной стало получение им денег от нескольких иностранных компаний, в том числе от Sreda Foundation - благотворительной организации, которая учредила премию "Редколлегия" для российских журналистов. Она зарегистрирована на Бермудских островах.