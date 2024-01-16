Суд приговорил сбившего собаку в Калининграде водителя к пяти суткам ареста

В судебном заседании обвиняемый и его защитник пояснили, что умысла на совершение ДТП у водителя не было, собака сама внезапно выскочила под колеса автомобиля

КАЛИНИНГРАД, 16 января. /ТАСС/. Суд в Калининграде назначил жителю города, который сбил на автомобиле собаку и покинул место ДТП, наказание в виде пяти суток административного ареста, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба областного суда.

"Исследовав материалы дела, изучив собранные по делу доказательства, в том числе <…> видеозапись ДТП, из которой видно, что водитель автомобиля, совершив наезд на собаку, скрылся с места ДТП - суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи 2-го судебного участка Центрального судебного района Калининграда назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток, начиная с момента его административного задержания (с 14:30 15 января 2024 года)", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось и установлено судом, утром 28 октября 2023 года в на ул. Вишневой в СНТ "Утро" в Калининграде, управляя автомобилем Skoda, в нарушение п. 2.5 ПДД РФ, совершив наезд на собаку, мужчина оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник пояснили, что умысла на совершение ДТП у водителя не было, собака сама внезапно выскочила под колеса автомобиля, после ДТП он вернулся на место, однако там домашнего животного не было.

Потерпевшая же владелица собаки в судебном заседании просила привлечь мужчину к ответственности, указав, что ДТП совершено им умышленно, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения.