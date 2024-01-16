В Петербурге впервые присвоили звания заслуженного работника СМИ города

Присвоение почетного звания производится один раз в год накануне Дня российской печати

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Почетное звание "Заслуженный работник СМИ Санкт-Петербурга" присвоили местным журналистам впервые в истории города. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Союза журналистов России.

"Стали известны первые пять обладателей почетного звания "Заслуженный работник СМИ Санкт-Петербурга". <…> Гордимся тем, что четверо из пяти - члены Союза журналистов России", - сообщили в пресс-службе.

Звания удостоены заместитель главного редактора газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Сергей Грицков, начальник службы информации ГТРК "Санкт-Петербург" Елена Егорова, глава службы радиовещания ГТРК "Санкт-Петербург" Татьяна Мартыненко, директор ООО "Телеинвест" Сергей Почин и руководитель новостного отдела Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Юлия Андреева.

Уточняется, что, согласно положению об этой награде, присвоение почетного звания производится один раз в год накануне Дня российской печати (13 января). Количество ежегодно присваиваемых почетных званий не может превышать пять.