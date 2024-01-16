ВЦИОМ опросил более 3 тыс. человек в рамках форумов Фонда Росконгресс за 2022-2023 годы

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин назвал цифру очень большой с точки зрения выборки количественного исследования

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил свыше 3 тыс. участников профессионально-делового сообщества в рамках мероприятий Фонда Росконгресс за 2022 и 2023 годы, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

"В ходе тех опросов, которые мы проводим, мы опросили уже более 3 тыс. участников профессионально-делового сообщества. Очень большая цифра с точки зрения выборки количественного исследования. Здесь также важно отметить, что опросы этой аудитории обычно являются самыми трудоемкими, в том числе и самыми дорогими. Получить эту "золотую руду" общественного мнения профессионального делового сообщества - дело очень непростое и часто недостижимое", - сказал Родин на совместном мероприятии Фонда Росконгресс и ВЦИОМ "Аналитическая работа в рамках главных деловых событий года: итоги 2023 года и перспективы 2024 года", которое прошло в рамках Международной выставки-форума "Россия" в павильоне координационного центра правительства РФ.

Родин также подчеркнул, что данные ВЦИОМ собирает при помощи разных форматов. "Мы используем и телефонные опросы, обращаясь к базам Росконгресса, и маршрутизированные опросы в период проведения самих мероприятий с помощью волонтеров. Опросы, которые мы проводим на ранних стадиях, позволяют нам "подлить керосина" в хорошем смысле в те дискуссии, которые проходят на мероприятиях, а по результатам у нас есть возможность на заключительных мероприятиях получить и ответить на вопросы [о том], что вызвало наибольший интерес, какие моменты нужно усилить", - добавил он.

Также, отметил Родин, ВЦИОМ готовит аналитические доклады, задача которых - сделать работу участников форумов более интересной и глубокой при помощи заранее подготовленных материалов. По результатам каждого мероприятия проходят экспертные дискуссии, где участники могут делать выводы о том, насколько удачно была сформирована программа того или иного форума, а что могло остаться без внимания.

Информационная аналитика

Замдиректора по экспертно-аналитической работе Фонда Росконгресс Григорий Великих в свою очередь подчеркнул, что 2024 год также будет богат на события. "Но если говорить о той работе, которая выстраивается Фондом Росконгресс, то это планомерная, системная работа с экспертными организациями в нашей стране и за рубежом. Отмечу взаимодействие с информационным агентством ТАСС. Замечательно у нас функционирует система подведения итогов посредством саммари. Мы продолжаем совершенствовать эту работу, в качестве перспективы на будущее будем стремиться расширять пул экспертов, привлеченных к этой работе, экспертных организаций, подключать новые программно-технические механизмы, прежде всего искусственный интеллект", - рассказал он.

В 2023 году было подготовлено более 300 документов на основании сервиса саммари, готовились итоговые аналитические документы для организационных комитетов форумов. Эти материалы также послужили основой для доклада Фонда Росконгресс, подготовленного по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2023 и ВЭФ-2023, добавил Великих.

Как отметил первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Калмыков, будущее для всех информационных структур заключается как раз в информационной аналитике. "Просто передавать новости и конкурировать в этом с интернетом - это бесполезная идея, как и доказывать, что наша новость важнее и точнее, чем то, что было две минуты назад у кого-то. Задача состоит в том, чтобы дать океану информации и новостей островки, на которые можно было бы ориентироваться. <…> Одно из преимуществ ТАСС в том, что мы раскинуты по всему миру. Наши корреспонденты - это та империя, над которой никогда не заходит солнце. Мы всегда бодрствуем и работаем 24 часа в сутки", - сказал он.

По словам Калмыкова, в этом году ТАСС планирует уделить особое внимание представительству России в БРИКС. "Мы готовы в этой теме подставить плечо, тем более что мы вошли в оргкомитет российского председательства. И, вероятно, будем делать отдельный регулярный вестник для того, чтобы поддержать наше председательство. Самое главное в работе информационного агентства - не скорость, а точность и регулярность. Важные темы мы отрабатываем в непрерывном режиме", - добавил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.