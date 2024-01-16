В ЛНР открылся первый коворкинг-кластер

Посетители центра могут арендовать рабочее место на срок от часа до месяца

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Первый коворкинг-кластер открылся в городе Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР), передает корреспондент ТАСС.

Коворкинг-кластер - оборудованное пространство, где каждый желающий может взять в аренду фиксированное рабочее место на нужный срок, провести рабочую встречу с клиентами, организовать конференцию, мастер-класс, тренинг или семинар. В Луганске коворкинг-кластер открылся в центре города, недалеко от Театральной площади. Над его оснащением сообщество IT-специалистов Луганска работало около года.

"Своими силами сделали тут ремонт, закупили всю мебель, оборудование, провели сюда интернет - две ветки, которые позволят сделать резервный канал. <…> Мы закупили оборудование, которое позволяет балансировать нагрузку [на интернет], у нас есть точки бесперебойного питания, которые позволяют интернету работать даже в случае, если произошло кратковременное отключение света какое-то. <…> Чисто за свои средства. <…> Больше 1 млн [рублей], даже до 2 млн потратили", - рассказал руководитель коворкинг-кластера Виталий Хомашко.

По словам Хомашко, посетители центра могут арендовать рабочее место на срок от часа до месяца.

Он отметил, что до конца года в Луганске откроют еще один кластер, его планируют сделать "более технологическим". "Там будет, скорее всего, 3D-принтеры, ЧПУ станки", - рассказал он.

Глава Минцифры ЛНР Андрей Ершов, посетивший открытие кластера, отметил, что сфера IT в регионе "очень много лет не сильно развивалась". По его словам, подобные IT-пространства "очень нужная составляющая для создания IT-кластера в республике".