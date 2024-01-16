В Пскове в отношении регоператора ТКО возбудили два дела после мусорного коллапса

Прокуратура установила, что "Экопром" в нарушение требований закона не осуществлял вывоз крупногабаритных отходов с контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий

ПСКОВ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Псковской области по итогам прокурорской проверки регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выявили грубые нарушения в этой деятельности и возбудили два административных дела по факту несоблюдения санитарных норм и нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Псковской области.

"Псковской природоохранной прокуратурой проведена проверка деятельности ООО "Экопром". В работе регионального оператора выявлены грубые нарушения по обращению с твердыми коммунальными отходами. Спецпрокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 6.35 "Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления" и ст. 7.23 КоАП РФ "Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, прокуратура установила, что "Экопром" в нарушение требований закона не осуществлял вывоз крупногабаритных отходов с контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий в городе Пскове.

"Установленная санитарно-эпидемиологическим законодательством периодичность временного накопления несортированных отходов региональным оператором не соблюдена. Будет дана оценка осуществлению "Экопромом" деятельности по размещению твердых коммунальных отходов в отсутствие лицензии и несоблюдению схемы потоков отходов, предусмотренной территориальной схемой обращения с отходами Псковской области", - говорится в сообщении.