Мэр Набережных Челнов пригласил Путина на 400-летие города в 2026 году

Город также празднует 50-летие выпуска первого грузовика

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пригласил президента РФ Владимира Путина на 400-летие города и 50-летие выпуска первого грузовика в 2026 году. Свое предложение он представил на встрече президента с главами муниципальных образований регионов страны.

"Хочу вас пригласить в город Набережные Челны, есть очень хороший повод. В 2026 году исполняется 50 лет со дня выпуска первого грузового автомобиля и 400 лет со дня основания города. Эти даты очень важны для нашей страны, "Камаз" - это национальное достояние", - сказал Магдеев.

Путин отметил, что "Камаз" является лидером автомобилестроения не только в России, а также в мире, выделив успехи грузовиков, выпущенных на предприятии, в ралли "Париж - Дакар". Он также отметил усилия властей по развитию завода.

"Камаз" является градообразующим предприятием города Набережные Челны, где трудоустроены 50 тыс. человек.