В Сочи раньше срока зацвели камелия японская и хеномелес

На раннее цветение экзотов, как считают специалисты, могла повлиять достаточно теплая осень

СОЧИ, 16 января. /ТАСС/. Камелия японская и японская айва начали цвести на две-три недели раньше срока в парке "Южные культуры" Кавказского заповедника в Сочи. На кустарниках появились первые некрупные цветы красного, розового и белого цвета, сообщили ТАСС в пресс-службе Кавказского природного биосферного заповедника.

"В парке "Южные культуры" появились первые некрупные цветы хеномелеса красного и розового цвета, белый еще пока не зацвел. Белыми цветами зацвела камелия японская. Обычно цветение экзотических растений приходится на февраль и начало марта, в этом году растение зацвело раньше традиционных сроков на две-три недели. Если температура воздуха останется в том же диапазоне, все обойдется без морозов, то они будут продолжать набирать цвет", - сказали в пресс-службе.

На раннее цветение экзотов, как считают специалисты, могла повлиять достаточно теплая осень. Хеномелес зацвел и в парке "Дендрарий" Сочинского национального парка. Там же сейчас появляются первые бутоны акации серебристой, известной под названием "мимоза". Мимоза также обычно цветет в феврале.

Айва японская, или хеномелес, родиной которой является Япония, растет во многих странах Европы, Средней Азии, повсеместно распространена в Молдавии, на Украине, в Белоруссии, Крыму, на Кавказе. В парке "Южные культуры" произрастает пять сортов кустарника. За кислый вяжущий вкус айву японскую называют северным лимоном: содержание витамина С в плодах хеномелеса в несколько раз больше, чем в лимоне. Они содержат практически все группы витаминов, включая Р, Е, F, В, органические кислоты, макро- и микроэлементы и другие вещества, жизненно необходимые человеку.

Камелия японская - вечнозеленый крупный кустарник или небольшое дерево высотой от полутора до шести метров с блестящими листьями и цветками, которые по красоте не уступают розовым бутонам. В Японии экзотическая культура произрастает на юге страны, она также распространена на территории Китая, Южной Кореи, Тайваня.

О парке

Парк "Южные культуры" основал генерал Даниил Драчевский на землях своего имения Случайное в 1910-1911 годах на площади 11 га. С 1920 года парк входил в состав совхоза "Случайное", в 1929 году совхоз и парк получили название "Южные культуры". Площадь парка, который распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии РФ был передан под управление Кавказскому госзаповеднику, составляет около 20 га.