Сын погибшего на шахте "Северная" шахтера получит 1,5 млн рублей моральной компенсации

Авария произошла 25 февраля 2016 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Дзержинский районный суд взыскал с предприятия "Воркутауголь" 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации сыну шахтера, погибшего в 2016 году в результате взрыва на шахте "Северная" в Воркуте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

"Согласно положениям действующего законодательства в случае смерти работника в результате несчастного случая на производстве члены его семьи имеют право на компенсацию морального вреда работодателем, не обеспечившим работнику условия труда, отвечающие требованиям охраны труда и безопасности. В соответствии с заключением прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд взыскал с АО "Воркутауголь" в пользу сына погибшего компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2016 году на шахте "Северная" в Воркуте в результате взрыва метана произошел групповой несчастный случай, в результате которого погибли работники предприятия "Воркутауголь". Среди погибших был отец истца. На момент аварии сыну погибшего было 15 лет.

В марте 2022 года Воркутинский городской суд признал ответственными за аварию руководителей и работников компании "Воркутауголь". Были нарушены требования безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.

Об аварии

Авария на шахте "Северная" в Воркуте произошла 25 февраля 2016 года, на глубине 780 м произошел внезапный выброс метана, что повлекло два взрыва, обрушение породы, за завалами возник пожар. В момент ЧП под землей находились 111 человек. В первые часы удалось вывести на поверхность 81 горняка, девять из которых обратились за медицинской помощью, шестеро были госпитализированы. Четыре работника предприятия погибли, судьба 26 шахтеров оставалась неизвестной.

Ночью 28 февраля при проведении поисково-спасательных работ в выработках произошел третий взрыв, он унес жизни пяти горноспасателей и одного работника шахты. Еще пять человек пострадали. Жертвами аварии признаны 36 человек.