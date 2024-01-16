Иеромонах РПЦ: собор Святой Софии правильнее было бы использовать как православный храм

Вход в Айя-София для иностранных туристов стал платным и составляет €25

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Введение платы для иностранных туристов за вход в мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле является логичным шагом для музея, однако сам размер оплаты - гораздо выше среднего, что значительно снизит количество посетителей. Правильнее было бы использовать собор Святой Софии именно как православный храм, заявил ТАСС председатель экспертного совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром иеромонах Григорий (Матрусов).

С 15 января Айя-София начала работать в новом формате. Вход в нее для иностранных туристов стал платным и составляет €25. Для граждан Турции и посещающих мечеть для участия в богослужении вход остался бесплатным. Также турецкие власти заявляли, что планируют продолжить работы по реставрации Айя-Софии.

"Очевидно, что Святая София - это символ мирового значения, прежде всего христианский символ, поэтому хотелось бы, чтобы он использовался как храм. Сейчас у Святой Софии статус и мечети, и музея, и в этой связи выглядит совершенно логичным взимание платы за вход в музей, хотелось бы нам того или нет. Любой музей требует содержания, но плата в 25 - довольно высокая по европейским меркам, это гораздо выше средней цены, поэтому очевидно, что многократное посещение при такой плате будет затруднено", - сказал иеромонах Григорий.

При этом он назвал отрадным фактом, что христиане Турции по-прежнему смогут посещать храм бесплатно, поскольку для граждан страны плата не взимается.

Глава экспертного совета при патриархе при этом обратил внимание на то, что вход в Успенский собор Кремля, который относится к комплексу "Музеи Московского Кремля", также является платным - не только для иностранных гостей, но и для россиян.

Святая София

Софийский собор - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году он был превращен в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем. В 1985 году архитектурный комплекс вместе с другими памятниками, расположенными в исторической части Стамбула, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июле 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому мусульмане могут совершать поклонения в соборе Айя-Софии в Стамбуле, что означает его превращение в мечеть. В 2022 году храм посетили 13,6 млн человек. Официальных данных о его посещении по итогам 2023 года местные власти пока не распространяли.