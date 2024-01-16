На грипп и ковид приходилось по 3% заражений среди обратившихся к врачам на прошлой неделе

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что остальные 94% приходятся на респираторные инфекции, вызванные другими вирусами

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Доля зараженных гриппом и ковидом от общего числа обратившихся в медицинские учреждения за прошлую неделю составляет примерно по 3%. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На долю ковида приходится порядка 2,5-3% от общего количества обратившихся, например, за прошлую неделю. На долю диагностированного лабораторно гриппа примерно такое же количество", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова также отметила, что остальные 94% приходятся на респираторные инфекции, вызванные другими вирусами.