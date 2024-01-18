Исполнение просьбы: 370 лет назад Украина вошла в состав России

Голосование старшинского собрания, затем генерального военного совета с участием депутатов от 14 казацких полков и жителей Переяслава — после чего принесение присяги в городах и селениях Украины. 370 лет назад гетман Богдан Хмельницкий и его народ обязались "царскому величеству служить во всяких повелениях вовеки", прося взамен не только "принять под высокую руку", но и разместить "ратных людей на рубеже для обереганья Украины". Объединение Москвы и Киева означало вступление в войну с Варшавой, прежде контролировавшей днепровские земли. Но раньше, чем встать на защиту украинских границ, России предстояло определить, где именно они должны проходить.

Украина: рождение легенды

Современника, человека XVII века, вопрос о пределах украинской земли мог поставить в тупик. В двух основных документах, регулировавших присоединение казаков к России (постановлении Земского собора и "11 статьях" Богдана Хмельницкого), Украина упоминается лишь единожды в каждом. Гораздо чаще — 16 и 23 раза соответственно — речь велась о запорожском казачьем войске, основанном около 1552 года потомком литовских князей Дмитрием Вишневецким. В 1648 году большое восстание казаков, также называвших себя запорожскими, опрокинуло польскую администрацию. Однако удержать завоеванную власть лидер движения Богдан Хмельницкий без посторонней помощи не мог.

Трудности Богдана отражали затяжной конфликт, уходивший корнями в эпоху крушения Золотой Орды. Возникновение на ее обломках Крымского ханства вылилось в опустошительные набеги 1477 и 1482 годов, считающиеся беспримерными по своей жестокости. Число погибших, попавших в плен и проданных на турецких рынках крестьян историки оценивают в сотни тысяч. Но еще больше было тех, кто бежал в области нынешней Западной Украины, принадлежавшие тогда соединенному государству Польши и Литвы.

Как следствие набегов, днепровские берега превратились в опустошенную периферию польско-литовского государства, известного как Речь Посполитая. Земля на них считалась непригодной для оседлой жизни из-за постоянной крымской угрозы. Но соотношение рисков и выгод резко изменилось в 1518–1520 годах после введения Польшей крепостного права. Восточнославянские беженцы потянулись в обратном направлении, при этом самые боеспособные из них, готовые оказать сопротивление татарам, объединялись в отряды казаков.

К середине XVI века положение на днепровских берегах резко переменилось. Благодаря казакам плодородные угодья удалось защитить и заново обжить, но возникшие при этом самодеятельные суды и войсковые части формировались без участия Польши. Речь Посполитая быстро пришла к мысли, что это недопустимо. В 1570-е король Стефан Баторий объявил всю "ничейную" землю на Украине государственной и приступил к раздаче ее приближенным. Казаков стали рассматривать как посторонних: беглых государственных крепостных крестьян и незаконных владельцев того, что должно по праву принадлежать полякам. Конфликт между сторонами становился неизбежным.

Как если бы не отдавая себе отчета в его опасности, польские власти усугубили социальную вражду религиозной. В 1596 году под нажимом короля Сигизмунда III православные епископы Киева, Львова, Луцка, Холма, Перемышля приняли догматы католической веры на условиях сохранения православных традиций богослужения. Единоверцы внешне, но католики внутри, униаты не смогли найти общий язык ни с казаками, ни с крестьянами, обвинявшими их в предательстве. Государственная политика по принуждению к подчинению Папе Римскому годилась только на то, чтобы вызывать общую ярость. С 1596 по 1648 год на Украине произошло шесть казацких восстаний — мятежников возмущало закрытие православных храмов и передача их униатам. Про то же вели речь и авторы постановления Земского собора о принятии запорожцев в подданство России: необходимость сражаться с поляками объяснялась ими угнетением православной церкви в польско-литовском государстве и солидарностью с единоверцами.

Где пролегали границы Украины?

Почти не прекращавшиеся восстания казаков в первой половине XVII века вели к необычному последствию — размыванию границ казачьей Украины. Само это слово использовалось в значении "степная или пограничная полоса" и соответствовало польскому термину "кресы". Мятежи Ивана Сулимы и Карпа Павлюка в 1635–1637 годах на Днепре ("в кресах" или на "украине") изнурили Польшу и вылились в кровопролитное возмездие со стороны поляков. Спасавшие свои жизни казаки бежали за Днепр на территорию России. Московское государство позволило им обустраивать себе новую "украину" с русской стороны границы.

Прибывшим в Россию в качестве беженцев украинским казакам разрешили обживать земли нынешних Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областей. По согласию и прямому распоряжению царей там возникали новые центры — Харьков, Сумы, Изюм, никогда не входившие в состав Польши. Украинцы оседали и в старых укреплениях - Путивле, Бахмуте, Чугуеве. На границе с Речью Посполитой у России быстро образовалась полоса смешанного русско-украинского населения.

Границы казацкого непризнанного государства, вошедшего в состав России в 1654 году, пролегали южнее и западнее, поскольку не выходили за пределы Польши. Его главным городом был Киев, но фактической столицей Чигирин; казаки установили контроль над Черниговом (в XVI веке он также принадлежал России, но был завоеван поляками), Переяславом и островами за порогами Днепра. Там сохранялась историческая Запорожская Сечь, давшая название всей украинской территории. Запорожцев в широком и в узком смысле иногда путают. Уроженец Западной Украины Богдан Хмельницкий не имел отношения к области за порогами Днепра, а свою власть употребил на то, чтобы подчинить этот неспокойный анклав и упразднить его автономию. Тем не менее, живя в Чигирине, он точно так же называл свое войско Запорожским.

Поднял ли Богдан Хмельницкий восстание из-за любви?

Открыть в себе талант военачальника Богдана Хмельницкого сподвигла не только любовь, но и месть. После нескольких лет жизни в Западной Европе Хмельницкий возвратился в Речь Посполитую, где обнаружил, что его права собственности на землю не гарантируются законом. Для казаков и выходцев из казачьей среды такое положение было унизительным, но знакомым. Польский шляхтич (дворянин) Даниэль Чаплинский совершил рейд на имение Хмельницкого в Субботове (близ Черкасс) и допустил, что грабительское предприятие вышло из-под контроля: от удара налетчиков скончался сын Хмельницкого, а невесту Богдана увезли в плен. Разрешить спор законными средствами не вышло. По легенде, король Речи Посполитой Ян Казимир велел передать Хмельницкому, что тот может действовать своей саблей. В Варшаве не могли представить, насколько буквально казачий лидер воспользуется этим советом.

Восстание казаков к 1648 году перекинулось на всю территорию расселения украинцев. Участие в нем приняли крестьяне. То, что для Хмельницкого, дворянина казацкого происхождения, было личной обидой, сельское население восприняло как возможность свести счеты с польскими помещиками. Численность войск, на которые мог рассчитывать Хмельницкий, возросла до 150–200 тыс. Ядро составляли несколько десятков тысяч профессиональных воинов-казаков. Но и остальные в обиходе могли называть себя казаками, и многие стремились к получению казачьего статуса. Таких называли показаченными крестьянами или мещанами. Именно в среде этой народной массы пользовалась поддержкой пророссийская программа: полная независимость от Польши и упразднение польского землевладения, а также расширение казачьего официально оплачиваемого реестра до предельной степени. Ожидания Хмельницкого и его окружения были более скромными.

В 1649 году после первых поражений Речь Посполитая заключила с Богданом Хмельнцким Зборовский мир. По его условиям интересами крестьян, в том числе считавших себя казаками, пренебрегли. Богдан добился отмены унии и расширения реестра до 40 тыс. — но в силу это решение не вступило, поскольку не было утверждено ассамблеей знати Речи Посполитой — Сеймом. Фактически речь шла о передышке: война почти сразу же возобновилась, и скоро на ней Хмельницкий стал терпеть поражения. В этих условиях он и запросил покровительства у России.

Две Переяславских рады вместо одной

Официальное обращение от украинцев к русским с просьбой о помощи означало для России вовлечение в прямой конфликт с поляками и литовцами. В 1653 году московское правительство сделало для себя вывод, что время выбрано удачно. С севера Речи Посполитой угрожало вторжение шведов. Варшаву можно было поставить перед угрозой войны на два фронта — так и случилось уже в 1655 году.

Принимать ли Украину в состав России, решал представительный орган — Земский собор, созванный для этой цели весной 1653 года и проработавший до осени. После его решения ("да") к Хмельницкому направили полномочную делегацию для проведения ответного голосования — в Переяславе и принесения присяги. В первые месяцы 1654 года Украина сглаживала острые углы с Россией. В Киеве русских встретили на подъезде к городу и провели через Золотые ворота под гром салюта. И только трое казацких полковников испортили праздник, под разными предлогами уклонившись от клятвы. Но это было лишь начало.

Последующие события показали, что раскол в казацкой элите пролегал глубже, чем казалось. В Москве успели свести знакомство с Иваном Выговским, посланником Богдана Хмельницкого ко двору царя. В 1658 году измена Выговского, ставшего гетманом после смерти своего покровителя (по легенде, Богдан выкупил Ивана у крымских татар за лошадь), оказалась настолько неожиданной, что царские чиновники долгое время не могли в нее поверить. Выговский выступал от лица казаков, желавших не отделения от Речи Посполитой, а повышения своего статуса внутри соединенного государства. В глазах этих украинцев Переяславская рада представляла собой лишь эффективный инструмент шантажа.

Однако игра зашла слишком далеко. Царские войска не только уже стояли на Украине, но и пользовались поддержкой показаченных крестьян, стремившихся избавиться от поляков-помещиков и опасности превращения в крепостных. Выговского разбили на поле боя, а казацкие лидеры и Москва заключили повторное соглашение в Переяславе в 1659 году, лишившее Украину части ее автономии. За ним последовал еще один, названный Московским, договор от 1665 года с гетманом Иваном Брюховецким.

300 лет спустя

Но даже текст изначального соглашения 1654 года не оставляет сомнений в неправоте украинских националистов, с конца XIX века трактовавших Переяславскую раду как договор между двумя равными государствами. В первой из "11 статей" Богдана Хмельницкого упомянута обязанность Украины "доходы всякие денежные и хлебные" "отдавать в его государеву казну тем людем, которых царское величество пришлет", что лишало гетмана прав на финансовую самостоятельность, а значит, любых признаков суверенитета. Договор не предусматривал и возможности денонсации, поскольку заключался на вечные времена.

Переяславское соглашение представляло не что иное, как одностороннюю присягу. Представители царя объявили казакам, что примут клятву от украинцев, но не ответят им тем же. Так Москва с самого начала давала понять, что оставляет в отношениях с Киевом последнее слово за собой. В 1764 и 1775 годах этим правом воспользовалась Екатерина Великая. Она отменила казачью автономию, приравняв украинские земли в правовом отношении ко всем остальным владениям империи. Часть казаков в гневе покинула Россию, выбрав себе новой родиной Турцию.

В глазах украинских националистов уничтожение запорожских вольностей автоматически аннулировало присоединение Украины к России. На деле же в 1917 году, когда националисты пришли к власти в Киеве, то не ограничились пределами государства Богдана Хмельницкого и выдвинули претензии на не входившие в его состав Харьков, Юзовку (Донецк), Луганск и Крым. Установить контроль над этими регионами непризнанная Украинская народная республика не сумела, но добилась иного важного результата: положила начало спорам о справедливой украинской границе.

В роли арбитра в 1918 году выступил германский кайзер Вильгельм II и его оккупационные войска, отнявшие у большевистской России силой Харьков и Донецк и передавшие их Украине, где под началом немцев было образовано марионеточное государство во главе с гетманом Павлом Скоропадским. После революции в Германии войска большевиков вновь взяли Харьков и Донецк, а затем заняли и всю Украину. Внутреннюю границу Владимир Ленин установил в соответствии с пожеланиями украинских национал-коммунистов, своих союзников, вопреки предложениям донецкого революционера Федора Сергеева-Артема, успевшего сформировать аппарат для отдельной от Украины Донецко-Криворожской республики в составе РСФСР. В 1918 вышло так, что Артема (в честь него назван Артемовск) не послушали. Таким путем развитие событий шаг за шагом привело к историческому парадоксу: Украина вышла из единства с Россией в гораздо более широких границах, чем вошла.

Игорь Гашков