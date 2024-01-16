Попова: одновременное вирусное и бактериальное заражение стало встречаться чаще

При этом руководитель Роспотребнадзора отметила, что вирусные пневмонии у пациентов стали регистрироваться реже

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Случаи одновременного выявления вирусной и бактериальной инфекции у пациентов стали встречаться чаще. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Случаи, когда выявляются и вирусы, и бактерии, - вот это, к сожалению, все чаще и чаще встречается. И все пневмонии, которые тоже имеют место быть, вызваны бактериями", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Попова отметила, что вирусные пневмонии у пациентов стали регистрироваться реже. "В значительно большей степени [регистрируются] бактериальные пневмонии - как инфекция, присоединившаяся к уже состоявшейся вирусной инфекции", - добавила она.