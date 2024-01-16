В АТОР заявили о росте бронирований туров в Абхазию на лето 2024 года в несколько раз

По оценкам экспертов компаний "Интурист" и FUN&SUN, объемы продаж на этапе раннего бронирования в 5-6 раз опережают результаты аналогичной акции годом ранее

СУХУМ, 16 января. /ТАСС/. Абхазия стала одним из самых активно бронируемых направлений на летний сезон 2024 года. Бронирование туров превышает прошлогодние показатели в несколько раз, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Динамике бронирования туров в Абхазию на летний сезон - 2024 могут позавидовать многие курорты. По сводным данным ведущих туроператоров, Абхазия - одно из самых активно бронируемых направлений на летний сезон - 2024, спрос на этапе ранних продаж в несколько раз опережает прошлогодние показатели", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов компаний "Интурист" и FUN&SUN, объемы продаж на этапе раннего бронирования в 5-6 раз опережают результаты аналогичной акции годом ранее. Представители национального туроператора АЛЕАН фиксируют по состоянию на середину января рост спроса в 2,5 раза относительно той же даты прошлого года. В компании "Дельфин" сообщили об увеличении продаж путевок в отдельные отели и санатории на 80%, а в "Мультитур" рассказали о росте спроса на 25-30%.

"Участники туристического рынка связывают увеличение количества бронирований на курорты Абхазии в летнем сезоне - 2024 с несколькими факторами. В первую очередь, это ценовая доступность абхазских курортов и привлекательные условия акции раннего бронирования. По данным "Интуриста", часть отелей на этапе раннего бронирования предоставила тарифы прошлого года или тарифы с небольшой коррекцией, благодаря чему эти объекты показывают хорошие продажи на сезон-2024. В АЛЕАН связывают возросшую популярность Абхазии с активностью возвратных туристов, улучшением концепций объектов размещения (ряд отелей перешел с полного пансиона на "все включено"), увеличением количества объектов среднего ценового сегмента, ориентированных на семейный отдых. Эксперты "Мультитур" добавляют в этот список удобную логистику: туристы без проблем добираются до Сочи на самолете или поезде, и уже оттуда на трансфере следуют в Абхазию", - говорится в сообщении.

По данным туроператоров, в топе спроса - Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум. В первую очередь, бронируются отели с бассейнами, среднего уровня, предлагающие питание "все включено" и "полный пансион", активную анимацию. По наблюдению экспертов "Дельфина", увеличился спрос на номера большой вместимости. Также россияне стали чаще интересоваться коттеджами на время летнего отпуска в Абхазии. Пик заездов по Абхазии в сезоне-2024 придется на период с 25 июня по 27 августа. Большей популярностью пользуются заезды 7, 9, 10 и 14 ночей.