Коллективный иск к блогеру Ивлеевой и МТС поступил в Таганский суд Москвы

Истцы попросили взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря. Как уточнили ТАСС в суде, соответчиком по иску заявлено ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС).

"Таганский районный суд зарегистрировал исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к нему (иску - прим. ТАСС) к Ивлеевой А. В. и ПАО "Мобильные телесистемы", - отметил собеседник агентства.

В аналогичном иске, который ранее вернул заявителям Хамовнический суд Москвы, поскольку ответчик не проживает на территории района Хамовники, указывалось, что своими действиями по организации и проведению 21 декабря вечеринки в клубе "Мутабор", в которой приняли участие многие представители российского шоу-бизнеса, включая заслуженных и народных артистов России, Ивлеева причинила истцам существенные нравственные страдания. В связи с чем они просили суд взыскать с Ивлеевой компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей, а также обязать ее в счет компенсации морального вреда перечислить указанную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а также запретить вести культурно-массовые мероприятия на территории России.

По словам самой Ивлеевой, скандальное мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей блогера, согласно постановлению о назначении ей 100 тыс. рублей административного штрафа, было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и "Золотое яблоко".

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.