Тело погибшей в Турции россиянки доставили в Москву

Надежда Ярыгина пропала 4 января. 12 января подтвердилась информация об обнаружении ее тела

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Тело Россиянки, погибшей в Турции, доставлено в Москву для захоронения. Об этом сообщили в АТОР со ссылкой на директора филиала туристического страхования "Евроинс" Юлию Алчееву.

"Женщина была застрахована в компаниях "Энергогарант" и "Евроинс" туристическое страхование. Поэтому расходы на репатриацию взяли на себя обе страховые компании", - приводятся слова Алчеевой в телеграм-канале АТОР.

12 января генеральное консульство России в Анталье сообщало, что в телефонном разговоре с консульством представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в лесном массиве города Кемер найдено тело пропавшей 4 января российской туристки 1983 года рождения. Обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводятся следственные мероприятия.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Анталье пропала жительница Кирова 40-летняя Надежда Ярыгина. Она поселилась в отеле Akka Alinda в Кемере. Тревогу подняли родственники и друзья россиянки. 9 января родители Ярыгиной подали заявление в МВД Кировской области по месту ее жительства о пропаже.