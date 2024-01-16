На украинском ТВ пообещали наказать виновных после показа карты РФ с Крымом

Телеканал "Мы - Украина" заявил, что степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Информационный телеканал "Мы - Украина" пообещал найти и наказать виновных после показа сюжета, в котором была продемонстрирована карта с Крымом в составе России.

Ранее во вторник в прямом эфире украинского телемарафона вышел сюжет о морозах в РФ - на экран была выведена карта, где четко видны очертания полуострова в государственных границах России.

Канал "Мы - Украина" признал, что в сюжете была изображена карта РФ с Крымом, и назвал это ошибкой. "Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание", - говорится в заявлении на сайте телеканала.

Телемарафон появился на Украине в феврале 2022 года и представляет собой объединенный эфир нескольких украинских телеканалов. Сюжет с картой РФ вышел в слоте, выделенном каналу "Мы - Украина" .

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта 2014 же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.