Дима Билан посетил Донецк с гуманитарной миссией

Он доставил оборудование в приют для животных "Пиф" и сделал пожертвование, сообщила администратор приюта Юлия Небаба

ДОНЕЦК, 16 января. /ТАСС/. Российский певец Дима Билан во вторник посетил Донецк с гуманитарной миссией, где, в частности, доставил оборудование в приют для животных "Пиф" и сделал пожертвование, сообщила ТАСС администратор приюта Юлия Небаба.

"Дима Билан приезжал в приют. Он подарил приюту три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру, скалер для чистки зубов, а также пожертвовал крупную сумму денег", - сказала Небаба.

Точную сумму в приюте указывать не стали, но уточнили, что средства планируется потратить на покупку нового транспорта для доставки еды 800 собакам, живущим в приюте, и транспортировки животных, которые нуждаются в помощи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Донецкой Народной Республики, певец также навестил детей, которые проходят лечение в республиканском травматологическом центре.

Ранее Билан был замечен на скандальной "голой вечеринке", которую в декабре организовала блогер Анастасия Ивлеева. Гостями тогда стали многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Вечеринка вызвала общественное порицание, в итоге принявшие в ней участие звезды, в том числе Билан, публично извинялись на причастность к событию. Некоторые артисты столкнулись с отменой своих мероприятий. Про отмену концертов Билана не сообщалось.