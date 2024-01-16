Во Франции планируют изменить условия отпуска по уходу за ребенком

Государство намерено сократить этот период, однако лучше оплачивать, отметил президент республики Эмманюэль Макрон

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует бороться со снижением рождаемости за счет введения нового отпуска по рождению ребенка для обоих родителей, который будет короче, но станет лучше оплачиваться. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

"После продления отпуска для отцов я решил, что следует ввести отпуск в связи с рождением ребенка. Он заменит нынешний отпуск по уходу за ребенком. Он будет лучше оплачиваться и позволит обоим родителям присутствовать со своим ребенком шесть месяцев, если они захотят. Он будет короче нынешнего отпуска по уходу, который может длиться до трех лет и ограничивает большое количество женщин на рынке труда, а также слишком низко оплачивается, создавая порой невозможные ситуации", - сказал он.

Макрон отметил, что высокая рождаемость до поры была преимуществом Франции на фоне соседей, "но уже несколько лет как это не так очевидно". Также он признал, что снижение рождаемости происходит и за счет снижения фертильности. "Случаи женского и мужского бесплодия в последние годы сильно участились и затрагивают множество пар. Будет задействован большой план по борьбе с этим недугом, чтобы обеспечить "демографическое перевооружение", - пообещал президент, добавив, что Франция станет сильнее за счет "перезапуска рождаемости".

Во Франции существует декретный отпуск для матерей, который длится до 16 недель (3,5 месяца), 8 недель обязательные. Декретный отпуск для отцов был продлен в 2021 году с 14 до 28 дней, которые можно брать короткими периодами. Оба этих отпуска оплачиваются за счет государства в зависимости от размера зарплаты на основном месте работы, но не более €95,23 в сутки для матерей и €100,36 в день для отцов. Отпуск же по уходу за ребенком подразумевает прерывание трудовой деятельности, но доступен лишь сотрудникам, работающим в компании больше года, а сумма компенсаций составляет до €422,21 в месяц.

Согласно последнему исследованию Национального института статистики и экономических исследований (Insee), опубликованному 16 января, во Франции в 2023 году впервые со времен Второй мировой войны родилось меньше 700 тыс. детей. По его сведениям, в 2023 году в республике родились 678 тыс. человек, тогда как в 2022 году - более 725 тыс., а в 2010 году - почти 833 тыс. По данным социологов, население Франции по состоянию на 1 января 2024 года оценивается почти в 68,4 млн человек.