Росатом проведет "Урок цифры" для студентов педагогических вузов

В ходе него будущим учителям расскажут, как привить детям интерес к науке и технологиям

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Урок цифры" Росатома о квантовых технологиях и методиках преподавания технологий будущего начнет серию открытых уроков "Лучшие педагогические практики" для студентов педагогических вузов. Мероприятие пройдет в рамках Дня цифровизации на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Как рассказали ТАСС в СП "Квант" (предприятие Росатома), в ходе урока сотрудники компании расскажут будущим учителям, как привить детям интерес к науке, технологиям. Ключевыми навыками педагога будущего, по словам спикера квантового "Урока цифры" Росатома начальника отдела развития профобразования СП "Квант" Анны Сорокиной, являются адаптивность, широкий междисциплинарный взгляд, хорошее владение цифровыми навыками. Кроме того, они хорошо должны понимать психологические особенности молодого поколения, с которым предстоит работать.

Еще один "Урок цифры" от Росатома для школьников будет посвящен мегаполисам будущего. На уроке "Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь" учащимся расскажут, какие новые возможности появятся у человека с развитием "квантов" и какими специальностями следует овладеть, чтобы в качестве ученого или инженера развивать эту область науки и технологий. Урок ориентирован на широкую аудиторию. Однако, как считают организаторы, наибольший интерес урок вызовет у тех, кто в настоящий момент находится в процессе профессионального выбора - учеников 9-11-х классов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.