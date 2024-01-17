ВС РФ поддержал ужесточение наказания за похищение детей при военных конфликтах

Наказание за совершение такого преступления может составить от 8 до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Верховный суд России поддержал законопроект сенаторов, направленный на ужесточение ответственности за похищение несовершеннолетних в условиях военного конфликта или в период мобилизации. Об этом ТАСС сообщила один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Подготовленная парламентариями законодательная инициатива получила положительный отзыв Верховного суда РФ", - сказала сенатор. Она напомнила, что проектом предлагается дополнить ст. 126 УК РФ положениями, усиливающими ответственность за похищение несовершеннолетних, совершенное в период мобилизации или военного положения, а также в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Наказание за совершение такого преступления может составить от 8 до 20 лет лишения свободы с возможным ограничением свободы на срок до 4 лет.

Ранее Рукавишникова пояснила ТАСС, что в УК РФ содержится общий перечень обстоятельств, отягчающих наказание за совершение преступлений, включая деяния, совершенные в период ведения боевых действий. Однако это обстоятельство не предусмотрено в качестве отягчающего при совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК - похищение человека, в том числе несовершеннолетнего.

"Инициатива направлена на повышение правовой защищенности несовершеннолетних от похищений в условиях военного конфликта. Кроме того, она позволит предотвратить случаи насильственного вывоза детей на украинскую территорию под предлогом эвакуации из зоны боевых действий", - подчеркнула Рукавишникова. Она отметила, что проект поправок в УК РФ подготовлен в соавторстве с сенаторами Инной Святенко и Вячеславом Тимченко в рамках деятельности парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил, что Верховный суд дополнил положения законопроекта и предложил закрепить уголовную ответственность за похищение заведомо несовершеннолетних. "Инициатива сенаторов, доработанная с учетом замечаний и предложений, найдет свое отражение в докладе, который будет представлен на очередном заседании парламентской комиссии. Оно состоится уже в следующий понедельник", - сказал он ТАСС.

По словам Святенко, защита детей от преступных действий со стороны киевского режима является основной задачей парламентской комиссии. "Нами собраны многочисленные факты, подтверждающие противоправные деяния в отношении несовершеннолетних и подготовлен законопроект, который устанавливает наказание за совершение таких преступлений", - добавила она.