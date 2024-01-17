В Мордовии из-за непогоды временно ограничили движение для грузовиков

В регионе наблюдаются снегопад и сильный ветер

ТАСС, 17 января. Временное ограничение движения грузовых транспортных средств ввели на двух трассах в Мордовии из-за снегопада и ветра, сообщили в ГИБДД по республике.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, сильный боковой ветер, ограниченная видимость) на территории Республики Мордовия введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на следующих участках автодорог: Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск с 13-го по 83-й км, Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов с 287-го по 313-й км", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на среду в Саранске - облачно и снег, днем температура воздуха составит минус 3 градуса.