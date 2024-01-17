В Тунисе состоялся День открытых дверей русского языка и культуры

Мероприятие провели в государственном лицее "Бургиба"

РАБАТ, 17 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Культурно-образовательное мероприятие под названием "Диалог искусств между тунисской и русской культурами" состоялось в городе Монастир (северо-восток Туниса).

Местом проведения стал государственный лицей "Бургиба", а организаторами выступили Тунисская ассоциация преподавателей русского языка и литературы в сотрудничестве с Координационным советом организаций российских соотечественников Туниса и региональной дирекцией по образованию Монастира, рассказал в телефонной беседе корреспонденту ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев.

"День открытых дверей русского языка и культуры в Монастире - это первое в 2024 году мероприятие программы по популяризации русского языка, специально разработанной Русским домом в Тунисе в 2022 году и реализуемой в государственных лицеях Туниса при поддержке министерства просвещения североафриканской республики и посольства РФ в Тунисе", - сказал собеседник агентства.

"На площадке лицея, с гордостью носящего имя самого известного уроженца Монастира - первого президента страны Хабиба Бургибы - собрались изучающие русский язык ученики тунисских лицеев из разных городов: Арианы, Суса, Махдии, Сфакса и столицы Туниса. Они показали гостям танцевальные и песенные номера, прочли стихи на русском языке и прямо во время мероприятия написали несколько картин на тему культурной дружбы между нашими странами", - сказал Зайцев. Кроме того, перед собравшимися выступили балерины столичной школы классического танца имени Сергея Дягилева и ученики русской школы "Мозаика" из города Сус.

Почетными гостями мероприятия стали губернатор региона Монзер Сик Али и полномочный представитель министерства просвещения в Монастире Хабиб Хаддади. В общей сложности его посетили свыше 500 человек.

"Основная задача наших мероприятий, в том числе прошедшего в Монастире, это воспитание традиционных ценностей молодежи с помощью иностранных языков и развитие творческих способностей путем изучения и широкого использования русского языка", - подчеркнул руководитель Русского дома. Он отметил, что Тунис является единственной страной в Северной Африке, где русский язык имеет официальный статус языка дополнительного образования в системе среднего образования.