На Камчатке возобновили движение по дороге к Вилючинскому перевалу

Проехать по трассе можно с 07:00 до 08:00 и с 19:00 до 20:00

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Движение по дороге в Елизовском районе Камчатки к туристической локации - Вилючинскому перевалу возобновлено для всех желающих. Автомобилям было запрещено двигаться по дороге из-за строительства трассы к природному парку "Три вулкана", сообщили ТАСС в дорожной компании полуострова "Устой-М".

"В результате совещания 15 января и интенсивных обсуждений с правительством представителями туристического сообщества, а также в присутствии контролирующих надзорных органов утвержден и подписан новый регламент проезда через территорию строительного объекта "Три вулкана". Проехать по дороге можно с 07:00 до 08:00 (с 22:00 до 23:00 мск) и с 19:00 до 20:00 (с 09:00 до 10:00 мск)", - сообщили в компании.

Дорога, на которой идет строительство, ведет к Вилючинскому перевалу - популярному месту отдыха у жителей и гостей края в любое время года. Зимой к этому месту организуются туры на снегоходах и массовые горнолыжные катания.

Движение по трассе было ограничено в конце октября 2022 года в связи с началом строительства дороги, ведущей к Мутновскому вулкану. Проехать по дороге можно было только в определенные временные промежутки и со специальным разрешением. В начале января 2024 года движение для неспециализированных автомобилей было полностью запрещено.