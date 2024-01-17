В Самарской области из-за метели на участке трассы М-5 продлили ограничение движения

Мера касается всех транспортных средств

ТАСС, 17 января. Временное ограничение движения для всех транспортных средств продлено на трассе М-5 "Урал" в трех муниципальных районах Самарской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Продлено прекращение движения всех транспортных средств на участке с 93-го км по 126-й км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к городу Оренбург в трех муниципальных районах (Нефтегорский, Алексеевский, Борский)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в области ограничили движение для маршрутных транспортных средств на участке с 21-го по 161-й км автомобильной дороги регионального значения Самара - Бугуруслан и для всех транспортных средств - на 13 участках автодорог местного значения в 8 районах.

"В результате ограничения движения отсутствует транспортное сообщение к девяти населенным пунктам (н. п. Воронцовский, н. п. Орловка, н. п. Нива, н. п. Первомайский, н. п. Безречье, н. п. Николаевка, н.п. Медведевский, н.п. Встречный, ж/д разъезд Кондурча)", - говорится в сообщении.

Также в регионе из-за ветра, метели, гололедицы и ограниченной видимости временно ограничено движение большегрузов на участке Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград на участке с 61-го по 160-й км.