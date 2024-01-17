Xinhua: пекинскую дорожную полицию обеспечат беспилотными электрокарами

По информации агентства, 15 таких автомобилей уже тестируют на полигоне в районе Дасин

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Пекинская дорожная полиция вскоре может получить беспилотные патрульные электромобили. На полигоне Пекинской демонстрационной зоны беспилотной езды в районе Дасин тестируют уже 15 таких машин, сообщает агентство Xinhua.

Автомобили с автономным управлением, оснащенные мигалками и другим необходимым оборудованием, способны выполнять круглосуточные полицейские функции в координации с сотрудниками Пекинского городского управления общественной безопасности. Обязанности беспилотных полицейских автомобилей будут включать патрулирование городских дорог, обеспечение безопасности мероприятий, ретрансляцию объявлений и предупреждений, аварийно-спасательные работы.

"Беспилотные патрульные машины обладают технологией автономного вождения 4-го уровня. Они имеют запас хода 100 км", - сообщил представитель фирмы-разработчика Чжан Вэйлин. По его словам, автомобили оснащены несколькими датчиками с круговым обзором и дальностью слежения до 120 м. Бортовой компьютер может рассчитывать дорожные условия и реагировать на них в режиме реального времени.