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ABC: к главе Пентагона вызывали скорую без мигалок и сирен

Как сообщает телеканал, это было сделано для того, чтобы не привлекать внимания

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Сотрудник, вызывавший машину скорой помощи для министра обороны США Ллойда Остина 1 января, просил, чтобы она была без мигалок и сирен и таким образом не привлекала внимания. Об этом во вторник сообщил телеканал ABC со ссылкой на стенограмму звонка.

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"Могу я попросить, чтобы машина скорой помощи была без мигалок и сирены? Мы пытаемся оставаться немного скрытными", - сказал позвонивший в скорую помощь.

Остин вечером 1 января был госпитализирован в центр Уолтера Рида, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.

Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства в свою очередь сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации главы Пентагона в январе. 

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СШАОстин, Ллойд