В ЕАО планируют отремонтировать лицей с этнокультурным компонентом

В учреждении заменят канализацию, отопление, электроснабжение, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение

ТАСС, 17 января. Единственный на Дальнем Востоке лицей с этнокультурным (еврейским) компонентом отремонтируют в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) к 2026 году. Об этом ТАСС сообщил глава города Максим Семенов.

"В 2025-2026 годах мастер-планом Биробиджана предусмотрен капитальный ремонт и материально-техническое оснащение муниципального бюджетного образовательного учреждения "Лицей №23 с этнокультурным (еврейским) компонентом". Планируется провести капитальный ремонт здания, который включает замену инженерно-технических систем (канализации, водоотведения, отопления), слаботочных систем (электроснабжения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения)", - уточнил Семенов.

В лицее учатся более 1,1 тыс. человек, которые получают знания о языках, истории, литературе и культуре еврейского народа на уроках и внеурочных занятиях. Также в образовательном учреждении реализуются программы дополнительного образования. К примеру, ученики с педагогами составили "Еврейскую энциклопедию" - электронный словарь, объясняющий значение еврейских слов, религиозные и культурные явления. Ознакомиться с изданием можно на сайте лицея.

Лицей открыт в 2009 году после слияния двух учебных заведений - школы и лицея. В школе, открытой в 1932 году, в разное время преподавали поэт, писатель и журналист Борис Миллер, создатель первого букваря на языке идиш, писатель Григорий Рабинков, поэтесса и художница Римма Лавочкина. В учебном заведении освоили школьную программу поэт Леонид Школьник и скрипач Александр Шисман.

По поручению президента мастер-планы разрабатываются для 25 дальневосточных городов. Правительство России в январе 2024 года утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. В мастер-план Биробиджана, в частности, вошел ремонт четырех профессиональных образовательных организаций, создание центра цифрового образования детей и строительство нового корпуса университета.