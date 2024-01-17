В Уссурийске Приморского края начали расчищать русла рек после летнего паводка

Глава региона Олег Кожемяко отметил, что предстоит большой объем работ

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Специалисты начали расчистку русел рек и дноуглубительные работы в Уссурийском городском округе Приморья, который получил самый большой ущерб от паводка летом 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

"Сегодня на место работ выдвинулись два экскаватора, бульдозер, шесть самосвалов. Завтра уйдет еще фронтальный погрузчик и экскаватор", - отметил министр ГО ЧС Приморского края Александр Златкин.

Губернатор края Олег Кожемяко отметил, что предстоит большой объем работ.

"В результате мощного паводка в августе 2023 года образовались завалы и наносы из поваленных деревьев и кустарников, из грунта с размытых берегов на двух участках русел рек Комаровка и Кореянка общей протяженностью 7 792 м. Все это предстоит устранить", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что планируется расчистить пространства под мостами через реку Раковка в Уссурийске на улицах Комсомольской, Пушкина, Чичерина.

Ранее сообщалось, что в крае закуплено 38 единиц спецтехники и три единицы дополнительного оборудования для расчистки рек: экскаваторы, в том числе с длинной стрелой, бульдозеры, самосвалы, погрузчики, тралы, краны. Часть этих машин уже работает в районах.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий вопросы объявления водных объектов зонами чрезвычайных ситуаций и позволяющий использовать донный грунт для их предотвращения.