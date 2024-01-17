На Камчатке до конца 2024 года планируют завершить ремонт пяти почтовых отделений

В помещениях обустроят залы ожидания для посетителей, проведут современные каналы связи и установят новую мебель

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Модернизация пяти почтовых отделений, в том числе и в самых удаленных районах Камчатки, завершится в регионе до конца 2024 года. Для комфорта посетителей обустроят залы ожидания, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В настоящее время в Камчатском крае продолжается работа по модернизации пяти почтовых отделений. Так, например, в отделении почтовой связи села Каменское "Почта России" завершает обустройство помещений, проводит современные каналы связи и устанавливает новую мебель", - говорится в сообщении.

В краевом министерстве цифрового развития ТАСС сообщили, что в прошлом году было отремонтировано девять отделений почтовой связи. При этом укомплектованность сотрудниками отделений в крае достаточно высока - порядка 94%.

До нескольких районов Камчатки можно добраться только по воздуху, поэтому жители удаленных районов активно пользуются услугами почты из-за сложной транспортной логистики.