В Газу 16 января въехали свыше 200 грузовиков с гуманитарной помощью

В большинстве фур были продукты питания, в остальных - медикаменты, вода и оборудование для организации работы ПВР

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. По меньшей мере 218 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа за минувшие сутки через КПП "Рафах" и "Керем-Шалом".

Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"Гуманитарная помощь продолжает поступать в Газу. 218 грузовиков с гуманитарной помощью были досмотрены и доставлены в Газу <…> 16 января", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 70% грузовиков доставили в Газу продукты питания, остальные - воду, медикаменты, а также оборудование для организации работы пунктов временного размещения.