В Газу 16 января въехали свыше 200 грузовиков с гуманитарной помощью

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. По меньшей мере 218 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа за минувшие сутки через КПП "Рафах" и "Керем-Шалом".
Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.
"Гуманитарная помощь продолжает поступать в Газу. 218 грузовиков с гуманитарной помощью были досмотрены и доставлены в Газу <…> 16 января", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 70% грузовиков доставили в Газу продукты питания, остальные - воду, медикаменты, а также оборудование для организации работы пунктов временного размещения.