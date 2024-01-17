На юге Приморья прогнозируют улучшение пожароопасной обстановки

Этому будет способствовать снежный циклон

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Снежный циклон ожидается в Приморском крае в начале следующей недели. Осадки должны улучшить пожароопасную обстановку на юге Приморья, где уже начались природные пожары, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского Гидрометцентра.

"Природные пожары, которые сейчас происходят, это все рукотворные пожары. При этом 22 января к Приморью должен подойти снежный циклон, который должен улучшить пожароопасную обстановку на юге края", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона, за минувшие сутки было зарегистрировано пять небольших возгораний в Дальнегорском городском округе и Пограничном муниципальном округе. Все они ликвидированы.

Первый в 2024 году крупный природный пожар площадью 472 га был зафиксирован в Приморском крае в минувшие выходные.

По данным правительства региона, в 2023 году оперативность тушения лесных пожаров в Приморском крае в первые сутки составила 97%, количество и площадь пожаров в регионе не превысила установленных Рослесхозом значений. При этом, согласно прогнозам регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мир, следующий пожароопасный сезон ожидается "непростым".