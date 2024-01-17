Недалеко от Хабаровска в 2025 году планируют очистить пруды-накопители кислого гудрона

Необходимо собрать около 10 тыс. тонн отходов нефтеперерабатывающего завода

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Очистку прудов-накопителей опасных отходов нефтеперерабатывающего завода недалеко от Хабаровска проведут в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

"[Работы планируются] на 2025 год", - сказал Леонтьев.

Он сообщил, что в конце 2023 года пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая готовила проект. Она сорвала установленные сроки. Сейчас будут искать нового исполнителя.

Отстойники находятся в Хабаровском районе недалеко от Хабаровска. В 2016 году часть отходов с прудов собрали и вывезли на полигон за пределами края за счет федеральной субсидии. Всего было удалено около 9,4 тыс. тонн гудрона. При проведении работ оказалось, что отходов там больше. Собрать необходимо еще около 10 тыс. тонн.

Складирование кислого гудрона в прудах-накопителях стало результатом работы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода с 1965 по 1985 год. Эти отходы переработки относятся ко второму классу опасности, ухудшают качество окружающей среды на территориях, находящихся в непосредственной близости от поселений.